Accostato all'Inter, Toby Alderweireld chiude la porta in faccia ai nerazzurri. Queste, infatti, le parole del centrale belga del Tottenham all'Evening Standard: "Quando ho firmato il contratto l'ho fatto per un certo numero di anni (fino al 2020 ndr). Sono contento di come stanno andando le cose. Sono felice e orgoglioso di giocare nel Tottenham".



GLI OBIETTIVI - Questi gli obiettivi del centrale ex Atletico Madrid: "Con questa squadra e con tutte le persone che lavorano qui sono sicuro al 100% che vinceremo dei trofei. Se non sarà in questa stagione, sarà nella prossima. Stiamo facendo il possibile perché accada già da quest'anno. A volte è tutta questione di particolari: lo scorso anno abbiamo perso il campionato, ma abbiamo continuato a lottare e in questa stagione abbiamo già fatto 71 punti, uno in più di tutto lo scorso campionato. Nonostante la delusione della passata stagione, abbiamo mantenuto la voglia di combattere. Vogliamo diventare migliori".