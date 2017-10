La Juventus ha bisogno del supporto dei propri tifosi? Niente paura ci pensa Alessandra Balloni. Chi è? La domanda è lecita perchè con Torino la bella Alessia non ha grossi legami. Di mestiere fa la ballerina, ed è originaria di Grosseto, però ha una passione viscerale per la Juventus (e per l'US Gavorrano) che non perde occasione di mostrare su tutti i supoi social network dove è non solo seguitissima, ma anche apprezzatissima grazie ad un fisico da urlo e delle curve che non perde occasione di mostrare. La Juve ha una fan in più, eccola nella nostra gallery.