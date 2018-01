Il mondo del calcio è ormai un lontano ricordo per Alessia Marcuzzi e le vacanze condivise con lo storico ex Simone Inzaghi per far vivere l'atmosfera delle Maldive in famiglia al figlio Tommy, non serviranno a farla tornare. I due hanno un rapporto molto disteso e i rispettivi compagni hanno accettato più volte le vacanze condivise per il bene dei figli, ma i progetti lavorativi della Marcuzzi la stanno portando lontana, più precisamente alla conduzione della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Fra i no di Arisa ed Elettra Lamborghini e il sì di Nadia Rinaldi e Francesca Cipriani la vera stella dell'edizione 2018 sarà ancora una volta la bellissima Alessia, che si è rimessa in una forma top come potete vedere nella nostra gallery.