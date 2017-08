Grandi manovre sugli esterni. Dopo aver lasciato partire Dani Alves dal Paris Saint-Germain e dopo aver chiuso l'arrivo dal Milan di De Sciglio, la Juventus potrebbe cambiare ancora qualcosa in difesa, con nuove operazioni in entrata e in uscita. Quella del 2017 sarà ricordata come un'estate storica per il calciomercato, tra acquisti milionari e prezzi folli pagati per grandi giocatori, come Neymar costato al Paris Saint-Germain 222 milioni di euro, e buoni interpreti, come Mendy, per il quale il Manchester City ha tirato fuori 57,5 milioni di euro, motivo per il quale non sono escluse sorprese anche sul fronte bianconero.



ALEX SANDRO - In casa Juventus tutti i giocatori sono importanti, molti sono fondamentali, nessuno è però realmente incedibile. Nemmeno Alex Sandro. Allegri ha ribadito più volte che l'ex Porto non si tocca, il Chelsea non ha però nessuna intenzione di mollare ed è convinto di chiudere il suo arrivo prima del 31 agosto: Conte stravede per il brasiliano ed ha pronta una nuova offensiva per portarlo a Londra, con un'offerta da oltre 60 milioni di euro. La Juventus prima di prendere una decisione vuole capire se alle parole seguiranno i fatti, intanto però valuta l'arrivo con un anno di anticipo dall'Atalanta di Spinazzola, segno evidente che anche Alex Sandro, al giusto prezzo, è sacrificabile.



CANCELO - Sul lato opposto del campo, per la fascia destra, resta viva l'ipotesi Cancelo. Il portoghese classe 1994 ha fatto sapere al Valencia che non si sente più parte del progetto, vuole partire, vuole una nuova sfida e l'ipotesi Juve è di suo gradimento. Il problema è rappresentato dal prezzo, 25 milioni di euro, un cifra che potrebbe calare ora che il giocatore passato dal Benfica ha chiesto di andare via.