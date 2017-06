Non Bonucci. O meglio, non solo Bonucci nel mirino del Chelsea. Antonio Conte, in vista della prossima stagione con i blues, nella quale si butterà nella mischia in Champions League dopo un anno dedicato interamente alla Premier League, ci sta provando per Alex Sandro, altro punto fermo della Juventus di Allegri che ha sfiorato il triplete.



NO DELLA JUVE - Come scrive la Gazzetta dello Sport, il club londinese ha stanziato più di 50 milioni di euro per l'ex Porto, ma non c'è stato niente da fare: la Juventus ha rispedito al mittente le avances londinesi. 26 anni, altri tre anni di contratto, ampi margini di miglioramento nonostante sia già una certezza: nella Torino bianconera puntano su Alex Sandro sia per il presente che per il futuro.