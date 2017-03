Idee chiare in testa, trattative in piedi. Per una Juventus sempre più forte. Oltre a comprare, Marotta e Paratici sono al lavoro per blindare i gioielli bianconeri, con il doppio obiettivo di gratificarli dal punto di vista economico e di respingere gli assalti delle big del calcio europeo. Il primo della lista è Dybala, per il quale è solo una questione di tempo: l'accordo di massima è stato raggiunto, sulla base di un nuovo accordo fino al giugno 2021, con ingaggio di 5.5 milioni netti all'anno più eventuali bonus porterebbero La Joya a guadagnare circa 7 milioni. Per ufficializzare il tutto bisogna aspettare qualche settimana, ma non sono previsti intoppi. Dybala resterà alla Juventus, che a giugno dirà no ai nuovi tentativi di Real Madrid e Barcellona.



ALEX SANDRO - Dopo Dybala toccherà ad Alex Sandro, per il quale è stata aperta una trattativa per prolungare il legame in scadenza nel 2020 fino al 2021 o addirittura fino al 2022. I tempi sono più lunghi rispetto all'ex Palermo, il rinnovo non è imminente, ma anche in questo caso c'è la volontà delle parti di arrivare alla fumata bianca. Insomma, nessuna preoccupazione, la firma sui contratti dovrebbe a fine stagione, il terzino brasiliano ex Porto guadagnerà circa 4 milioni di euro, bonus inclusi, e diventerà uno dei più pagati della rosa.