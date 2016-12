La Juve lascia Doha amareggiata. La sconfitta porta inevitabilmente brutti pensieri, ma a rendere ancora più amaro il ritorno a casa è il lascito della serata di Doha, quei due infortuni che preoccupano Allegri. Alex Sandro e Sturaro si sono arresi ai problemi fisici e la loro uscita è concisa con un drastico calo della squadra. Non certo un caso.



ALEX SANDRO - Il brasiliano, fin qui praticamente indistruttibile (si tratta del primo infortunio da quando è alla Juve, se si esclude un leggero affaticamento lo scorso febbraio), ha lasciato il campo intorno alla mezz'ora di gioco. Colpa di un risentimento muscolare al flessore, che, tradotto in tempi di recupero, stando a quanto riporta Tuttosport, significa stop di 2-3 settimane. Rivedremo Alex Sandro soltanto a Firenze, quindi, alla prima del girone di ritorno. Il 15 gennaio.



STURARO - Ancora da capire le condizioni del sanremese, arresosi nel finale dei tempi regolamentari. Per lui, fresco di rinnovo e in grande crescita, questo era un gran momento, tanto che la sua uscita dal campo si è sentita eccome e la speranza è, ovviamente, che il problema fisico che l'ha costretto ad alzare bandiera bianca sia assorbibile in una decina di giorni, così da non precludere la sua presenza al rientro dalle vacanze, contro il Bologna.



GLI ALTRI - Per fine gennaio si attende il ritorno di Dani Alves, mentre Pjaca e Barzagli hanno recuperato e sono pronti. Il 2017 può e deve essere l'anno del croato. E poi c'è Leonardo Bonucci. Lui continua a lavorare, ha rassicurato i tifosi sulla sua disponibilità per gennaio e, se non riuscirà ad esserci al rientro contro il Bologna, punta almeno alla Fiorentina. Perché la Juve ha bisogno di lui.