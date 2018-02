Alex Sandro allontana le voci di addio. Intervistato da Jtv, l'esterno della Juventus ha rivelato i suoi progetti per il futuro: "Voglio continuare a vincere e penso di essere nella squadra giusta per farlo!".



TRA COPPA E CAMPIONATO - "Giocare a Bergamo contro l'Atalanta è sempre difficile, è stato un successo importante, ma sappiamo di dover ancora migliorare. Il Sassuolo? La lotta per lo scudetto è ancora aperta, dobbiamo lavorare ancora di più per vincere. Col Sassuolo sarà una partita impegnativa, contro una squadra che ha buoni giocatori, ma siamo pronti ad affrontare questa sfida. In più, siamo in casa e quando giochiamo all'Allianz Stadium è come avere un giocatore in più, con i tifosi che ci sostengono sempre".



OBIETTIVO CHAMPIONS - "Io, personalmente, devo fare ancora meglio, sia difensivamente che offensivamente, ma sto lavorando molto e sono contento quando riesco a fare un assist per i compagni oppure a segnare. La Champions è una competizione bellissima da giocare e rappresenta uno stimolo in più: bisogna farsi trovare pronti e io voglio fare del mio meglio per aiutare la squadra. Un messaggio per Cuadrado? Gli ho appena mandato un messaggio per dirgli che gli voglio bene: penso che tornerà presto con noi".