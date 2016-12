Alexis Sanchez, uomo copertina dell'Arsenal, ha parlato di Thierry Henry, leggenda del club londinese. Il cileno ha indicato proprio Titì come suo partner ideale: ''Mi sarebbe piaciuto molto giocare con Henry; lui sapeva segnare, fare gli uno-due, passare divinamente il pallone e anche difenderlo. Aveva un repertorio straordinario e una visione di gioco incredibile. A me piace giocare con calciatori che riescono ad avere una visione totale del gioco e penso che se fossimo stati in campo insieme ci saremmo intesi a meraviglia. Saremmo stati costantemente in movimento; mi sarebbe piaciuto davvero tanto giocare con lui. Henry era un bomber migliore di me, penso che se avessimo giocato insieme io gli avrei potuto fornire tanti assist; io penso di essere più bravo a servire i miei compagni piuttosto che a fare gol''.