Madre italiana e padre messicano, la bellissima Alicia Torres spopola su Instagram. Il suo ultimo post la ritrae a Milano, in via Monte Napoleone, il centro milanese dell'alta moda, l'ambiente nel quale Alicia lavora. Una presenza esplosiva in una città che domani sarà la sede di un attesissimo derby d'Italia fra Inter e Juventus, un match decisivo per le sorti della stagione di entrambe le squadre, impegnate rispettivamente nella lotta per un posto in Champions League e per lo scudetto. Milano, Inter-Juve e Alicia: il capoluogo lombardo si prepara a un sabato sera col botto.