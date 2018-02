Adesso ne parlano tutti. Il portiere più forte del campionato, uno dei migliori al mondo, un talento naturale: i giudizi si sprecano su Alisson, l'uomo pescato da Walter Sabatini all'Internacional di Porto Alegre e portato in Italia per una cifra che fa sorridere, 8 milioni di euro. Se lo gode Di Francesco, perché il portiere brasiliano sta salvando la sua Roma con interventi prodigio; ma i top club europei ci hanno già messo gli occhi. C'è chi lo seguiva da anni, come il Manchester United che poi ha fatto altre scelte, ma anche chi ha provato a sondare Alisson come la Juventus che si è ritrovata un secco "no, grazie" ai tempi dell'Internacional perché non avrebbe voluto vivere anni e anni della sua carriera all'ombra di Buffon.



SOLO OFFERTE SUPER - In questi giorni, la Roma sta valutando l'idea di un rinnovo per Alisson. Il desiderio è chiaro, provare a trattenerlo almeno per un altro anno visto lo splendido legame instaurato con i compagni, la tifoseria, la società e tutto l'ambiente giallorosso che sta valorizzando il portiere. Ad oggi però la realtà parla di assalti in arrivo: la Roma in inverno ha resistito al Liverpool e al Paris Saint-Germain, in estate si ripresenteranno con altri club (occhio al Real Madrid) ma sempre con i Reds in testa, pronti a fare follie per un portiere importante. Il messaggio di Monchi è chiaro, da maestro delle cessioni: un giocatore così importante va via solo per un'offerta choc. Magari a tre cifre, perché oggi Alisson non vale 100 milioni di euro ma con un Mondiale da protagonista con il suo Brasile chissà che non possa alzarsi ancora il prezzo, quantomeno come base d'asta. Di certo, oggi la Roma non si siede al tavolo per offerte al ribasso. Ed è solo questo lo scenario che può portar via Alisson dalla Capitale: nuovo idolo, un portiere come non se ne vedevano da anni. E con un destino tutto da scrivere.