L'allenatore del Ludogorets Dimitar Dimitrov ha parlato in conferenza stampa della partita di domani contro il Milan: "Non so se il Milan giocherà rimaneggiato: dovremo essere molto responsabili e difendere l’onore del calcio bulgaro. Lukoki è un grandissimo calciatore, ha ottime caratteristiche tecniche e ha segnato bei gol. Dobbiamo fare un buon calcio domani. Dobbiamo avere più fortuna rispetto all’andata, non deve ripetersi più ciò che è successo: un gol a fine primo tempo e a fine gara, compresa il rigore concesso molto discusso. Keseru è stato squalificato, Sasha ha una contusione e sarà fuori per 2/3 settimane. Gattuso ha parlato oggi di Milan fortunato all'andata? Vorrei essere sincero, anche se non riesco ad essere imparziale: il risultato dell'andata è dovuto ai nostri errori, dobbiamo fare il nostro calcio. Assolutamente non possiamo eliminare il Milan, vogliamo fare una buona gara e segnare sarebbe il massimo".