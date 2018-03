Semplicemente intoccabile. Così tutta la dirigenza del Napoli considera Allan, quel centrocampista che sembrava grezzo al suo arrivo dall'Udinese e diventato diamante prezioso sotto la gestione Sarri: non a caso le offerte non sono mancate negli ultimi mesi, sondaggi più o meno concreti che si sono fermati di fronte alla volontà di De Laurentiis di trattenere con sé il brasiliano. Con un retroscena legato all'Inter, prossima avversaria degli azzurri.



NO INTER, SI RINNOVO - Sì, perché Allan avrebbe dovuto vestire proprio la maglia nerazzurra. Nel dicembre del 2011 una missione dell'Inter in Sudamerica consentì di mettere le mani sul centrocampista all'epoca emergente al Vasco da Gama, affare quasi fatto poi saltato sul più bello per la valutazione economica. Brava l'Udinese a pescarlo e valorizzarlo investendo su di lui, comprarlo dai Pozzo è stata un'altra strada per l'Inter che poi ha desistito. Insomma, non era destino. Tanto che Allan si gode il Napoli, è felice in azzurro e aspetta di tornare a San Siro da avversario così come di firmare il suo rinnovo di contratto. Proprio ieri c'è stato un nuovo incontro tra i suoi agenti e il Napoli, il ds Giuntoli ha messo sul tavolo l'offerta giusta: accordo per firmare fino al 2022 con opzione per un altro anno, fino al 2023. E tutti contenti, Allan in testa. Il nuovo contratto è in arrivo, Napoli è il suo futuro. L'Inter, un passato mancato...