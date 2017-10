Come riporta La Repubblica, Allan sarà uno degli intoccabili anche contro il City. Il brasiliano è stato ancora una volta decisivo, anche contro il Sassuolo: gol - il secondo - e tante accelerazioni. «Sono soddisfatto della mia prestazione. Sarri ci chiede di essere aggressivi su ogni pallone e io lo faccio». La miscela è unica, tanto che il Napoli ha deciso di blindare il centrocampista col rinnovo del contratto in scadenza nel 2019. I primi contatti ci sono già stati e presto il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, affronterà l’argomento per spegnere sul nascere le richieste di eventuali pretendenti. Allan è indispensabile e lo sarà pure in Champions.