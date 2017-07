Nella tarda serata americana (22 locali, 7 italiane), l'UCLA, l'Università della California, noto campus universitario americano, è stato evacuato a causa di un allarme bomba. Proprio in questa struttura il Real Madrid sta svolgendo la prima parte di preparazione estiva. Le autorità hanno confermato che l'allarme è arrivato in una della aree ricreative della struttura. L'evacuazione è avvenuta tramite quello che è noto come Stadio Drake, il campo attiguo a quello dove si allenava il Real Madrid. Le autorità americane hanno evacuato tre dormitori "per precauzione", come ha confermato l'Haas al Los Angeles Times. Oggi, alle 17, il Real Madrid dovrebbe tornare in campo.