La prestazione d'esordio della Juventus in Champions League contro il Barcellona ha deluso ogni possibile attesa. Tanti assenti e, di conseguenza, tanti problemi per Massimiliano Allegri al momento di scegliere la formazione, oltre a tante possibili occasioni poi per riaprire la partita una volta in corso. Questi gli alibi, ma di fronte a uno schiaffo per 3-0 i calcoli non servono. Serve ripartire e i bianconeri proveranno a farlo già da domani contro il Sassuolo. Intanto, però, sbucanoda analizzare con attenzione in vista dei prossimi impegni, italiani o europei che siano: