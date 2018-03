Allarme in casa Roma. Al 16° del primo tempo della partita col Bologna, Radja Nainggolan si è fermato per un problema muscolare alla coscia destra e poco dopo è stato costretto a chiedere la sostituzione. Condizioni da valutare nelle prossime ore, ma il suo impiego per la partita di Champions League contro il Barcellona di mercoledì 4 aprile è da considerare in dubbio.