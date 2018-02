Un altro giorno importante per disegnare i nuovi equilibri del calcio italiano, dopo la disfatta del novembre scorso della Nazionale, eliminata dal play-off di qualificazione al Mondiale di Russia, e la mancata elezione del presidente della FIGC di lunedì 29 gennaio. Alle 15, si terrà la giunta straordinaria del Coni, presieduta dal suo numero uno Giovanni Malagò, che dovrà decidere a chi affidare l'incarico di guidare da commissario la Federcalcio e soprattutto la Lega di Serie A, scaduto il periodo di gestione di Carlo Tavecchio.



MALAGO' IN LEGA? - Malagò scenderà in campo in prima persona e, se le prime indiscrezioni andavano tutte nella direzione di un suo impegno come commissario federale, le ultime ore potrebbero portare a un clamoroso colpo di scena. Il presidente del Coni, d'accordo con la giunta, sta valutando l'opzione di insediarsi alla guida della Lega di A per provare a superare i contrasti tra i presidenti che sono ormai da tempo alla base della situazione di stallo del calcio italiano. Pur sapendo di essere avverso a molti, Lotito e Cairo in primis, Malagò ha più volte lasciato intendere l'impossibilità di risolvere una delle più gravi crisi istituzionali che il nostro movimento ricordi se non mettendo nel terreno minato per antonomasia. Se così fosse, in federazione troverebbe spazio il suo braccio destro Roberto Fabbricini, dal 2013 segretario generale del Coni, mentre ad affiancarlo in Lega ci penserebbe Paolo Nicoletti. Pronto anche un ruolo da subcommissario con delega al Club Italia per Alessandro Costacurta, mentre a livello giuridico ci si affiderebbe a un avvocato di alto profilo ancora da individuare. In corsa, per il posto di subcommissario addetto alle riforme, l'ex vicepresidente FIGC Albertini, il numero 2 del Coni Franco Chimenti e Luca Pancalli, presidente del Comitato paralimpico.