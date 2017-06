In un periodo in cui il calcio giocato è andato in vacanza, le rappresentative Under 15 si giocano lo scudetto di categoria. La Juventus, dopo aver eliminato Napoli e Roma, affronterà l'Inter in finale. Appuntamento per stasera, alle 20.30 a Cesena. Diretta su Rai Sport e, per chi non avesse la possibilità di stare davanti alla tv, sul canale YouTube di Vivoazzurro.