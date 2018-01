Fronda contro Lotito. In Lega è nata un'alleanza contro il presidente della Lazio. Un gruppo di società ha deciso di contrastare in maniera decisa il n.1 biancoceleste. Con la volontà si contrapporre, al suo presenzialismo, un serie di riforme reali. ALLEANZA ANTI-LOTITO - Che qualcosa fosse andato storto era nell'aria. Per il vertice della FIGC Lotito contava su una serie di appoggi che non sono diventati firme concrete. Qualcuno si è tirato indietro, anche se il presidente della Lazio ha parlato di scelta volontaria. Come riporta il Messaggero, la fronda No-Lotito vorrebbe estrometterlo anche dal consiglio federale. L'alleanza è scattata: Roma e Juventus vorrebbero bilanciare i voti di ogni Lega per farlo fuori dalla FIGC. Lotito contro tutti, non sembra solo un titolo da film, ma una realtà sempre più concreta.