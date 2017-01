Dopo l'acquisto di Gagliardini da parte della società di corso Vittorio Emanuele, i rapporti tra Inter e Atalanta sembrano destinati a diventare sempre più stretti. L’incontro milanese tra Luca Percassi e Steven Zhang ha aperto a collaborazioni future tra i due club, che potrebbero intrecciare sempre più spesso i propri affari. La nuova proprietà cinese è affascinata dal lavoro dell’accademy bergamasca, capace di allevare in casa veri e propri talenti. Gagliardini e Caldara ne sono la dimostrazione più attuale, ma la storia atalantina è piena di esempi di questo genere.



UNA BASE DI SICURO AFFIDAMENTO - Inoltre la prima squadra è sotto la sapiente gestione di Gian Piero Gasperini, probabilmente il miglior allenatore di A per quanto riguarda la valorizzazione dei giovani prospetti. Ed è anche questo che piace a Suning, che pensa proprio all’Atalanta come possibile base per futuri calciatori da far crescere in un ambiente sano e tecnicamente appropriato, ovviamente a fronte di un adeguato compenso economico.



ARRIVA ROGER - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l’Inter potrà contare proprio sul sostegno dell’Atalanta per la crescita di Roger Martinez, attaccante colombiano attualmente in forza allo Jiangsu, ma in orbita Inter per il prossimo giugno. A Milano, però, non sembra esserci spazio per lui, dato che Suning programma un mercato con i fuochi d'artificio. Di conseguenza, potrebbe essere previsto un approccio più soft per l’attaccante classe ’94, che dovrà come prima cosa ambientarsi al campionato italiano, così Bergamo potrebbe essere la sua prossima casa.