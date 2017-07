Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, e Ambra Angiolini, ex ragazza prodigio di "Non è la Rai": ecco la coppia ell'estate, seppur siamo soltanto a luglio. Prima di tornare a concentrarsi sul campo, il tecnico livornese stato "paparazzato" dal settimanale Chi in compagnia di Ambra Angiolini.



INSIEME ALL'ARGENTARIO - Come mostrato dalla copertina, in edicola domani, i due sono stati fotografati insieme all'Argentario, in spiaggia: coccole, abbracci, e baci che non lasciano spazio ad equivoci: è amore tra Allegri e Ambra.