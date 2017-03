E' un Massimiliano Allegri non felicissimo quello che si presenta ai microfoni di Premium Sport dopo la vittoria, e il passaggio del turno in Champions, contro il Porto. Il tecnico bianconero, infatti, è arrabbiato con i suoi per il secondo tempo: "Siamo partiti bene, facendo una gara intelligente, mentre nella ripresa, nonostante la superiorità numerica, abbiamo fatto il contrario di Oporto: in queste situazioni o si attacca con velocità e pressione oppure si sta dietro e la si fa girare fino alla noia, finché non si trovi il pertugio. Invece, non abbiamo fatto nessuna delle due: siamo stati molto bravi nel primo tempo e meno nel secondo. Per fortuna è capitato oggi e che avevamo la qualificazione in controllo, ma per il futuro dovremo lavorare su questa situazione".



Due parole, poi, sui singoli: "Cuadrado? Era ammonito, vincevamo uno a zero e ho preferito toglierlo. Pjaca? È un giovane che ha bisogno di capire, e deve farlo velocemente, che nel calcio conta mettersi a disposizione della squadra: ha qualità importanti, ma deve sapere che deve far fatica. Il suo esempio deve essere Mandzukic. Con il giusto atteggiamento può fare lo stesso percorso di Savicevic. Chi vorrei evitare per i quarti? Chiunque arrivi bisognerà affrontarlo con coraggio, dovremo avere la forza di andare in finale. ​Lo so perché Buffon dice il Leicester, perché se ci buttano fuori poi... (ride ndr). Ora bisogna avere la forza d'arrivare in finale