L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Premium Sport per commentare la gara persa dai bianconeri contro la Lazio:



NON FACCIAMO FATICA - "Dobbiamo lavorare sui cali di concentrazione, le avvisaglie c’erano già state a Bergamo, col Sassuolo e col Torino. Abbiamo pagato caro un momento di disattenzione, abbiamo lasciato 5 punti per strada in due partite: non abbiamo ancora capito che per vincere il campionato bisogna combattere e fare fatica tutti i giorni".



COMPLIMENTI ALLA LAZIO - "Abbiamo lottato ma a tratti, in altri siamo stati troppo leggeri poi i ragazzi sono straordinari e hanno dato tutto come sempre. Abbiamo trovato una buona Lazio, dopo la sosta era la squadra peggiore da affrontare. Qualche giocatore è arrivato stanco, qualcuno è infortunato ma queste non sono scuse. Il campionato comunque è ancora lungo".



DYBALA - "Secondo errore dal dischetto di Dybala? Continuerà a tirare i rigori anche se deve farlo con più cattiveria. Deve stare sereno, nel calcio ci sono questi momenti che vanno affrontati tranquillamente e con la giusta cattiveria agonistica. E’ rientrato giovedì e ha fatto mezzo allenamento ieri, ecco perché è partito dalla panchina".



HIGUAIN E DOUGLAS COSTA - "La prova di Higuain? Ha fatto una buona partita, è stato bravo e sfortunato in alcune situazioni. Douglas Costa? Ha fatto bene in alcune cose e male in altre. Ha bisogno di conoscere i compagni e ambientarsi al calcio italiano ma ha fatto meglio di altre volte".



TESTA ALLA CHAMPIONS - "Chi tiferò tra Roma e Napoli? ll campionato è lungo, non tifo per nessuna, noi dobbiamo pensare alla gara di Champions che sarà molto importante per la qualificazione".



IL VAR - "Le decisioni del VAR? Sono sempre stato favorevole al VAR, ho solo detto che spero che le partite non subiscano troppe interruzioni”