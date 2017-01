“Il secondo anno crescono le responsabilità, adesso devi confermarti”. Musica e parole di Massimiliano Allegri che, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, avrebbe usato queste parole per spronare La Joya che dal punto di vista delle prestazioni non spaventa assolutamente la Juve ma che, dal punto di vista realizzativo fatica a tenere il ritmo dello scorso anno. Al netto dell’infortunio che l’ha tenuto fuori per un mese, Dybala ha una media gol peggiore dello scorso anno. Con il nuovo modulo e un nuovo contratto in arrivo, però, Dybala vuol tornare protagonista anche nel tabellino marcatori.