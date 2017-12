La Juve perde Pjanic e Cuadrado in vista del Verona: non convocati, così come Howedes, Buffon e De Sciglio. Ma Allegri può comunque rimanere fedele al 4-3-3. Tutto dipende da… Matuidi: il francese è in dubbio, ma viaggia verso il recupero. Dovrebbe farcela, finirebbe per l'ennesima volta in panchina Douglas Costa.



Mandzukic, Dybala e Higuain saranno titolari, in attacco nel 4-3-3 giocano loro. In difesa riposa Barzagli e torna Lichtsteiner, ballottaggio Alex Sandro-Asamoah. Il brasiliano parte favorito. In mezzo, spazio a uno tra Marchisio e Bentancur per sostituire Pjanic. Secondo Sky, ora il favorito è diventato Bentancur.