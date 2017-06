"Dopo la finale ho pensato di mollare tutto". Questa la rivelazione di Massimiliano Allegri a Sky Sport, il tecnico della Juventus parla della delusione dopo il ko a Cardiff contro il Real Madrid: "Tutti mi chiedevano se sarei andato via in caso di vittoria , io invece al limite l'avrei fatto in caso i sconfitta. Ho dovuto pensare e soprattutto guardare dentro di me per capire se potevo ripartire nel modo migliore. Ho parlato con la società e ho deciso velocemente: ci sono tutti i presupposti e la voglia per fare una grande stagione".



OBIETTIVI - Inizia un nuovo anno, Allegri lo vede così: "Quest'anno sarà un anno molto difficile, perché dopo tre stagioni in cui si è vinto tutto in Italia e con due finali di Champions si rischia un patatrac. Sarà una sfida nella sfida, una sfida dentro noi stessi. E dovremo migliorare la qualità del gioco. L'obiettivo primario sarà lo scudetto, che è nel DNA della Juve, poi Coppa Italia e Champions. Direi che la Juventus negli ultimi tre anni si è assestata bene tra le prime otto ed è quello l'obiettivo che la Juventus deve perseguire. Poi in Champions hai visto che può andare in diversi modi, però l'obiettivo deve essere quello. Champions? Quest'anno sarà difficile perché ci sono le cinque principali squadre inglesi, ovvero Chelsea, Tottenham, Liverpool e i due Manchester che saranno avversarie agguerrite. Bisognerà farsi trovare pronti".



MERCATO - Allegri pensa anche al mercato della Juve e apre le porte a Douglas Costa: "E' molto bravo, è un nostro obiettivo. Bernardeschi è promettente per la nostra nazionale. Schick fa cose non normali. N'Zonzi non è una mia richiesta, parlo con la società e valutiamo i migliori rinforzi. De Sciglio? Siamo a posto in difesa".



BUFFON - Allegri parla poi del capitano Gianluigi Buffon: "È intelligente, avrà un futuro importante. L'importante è che faccia bene ancora quest'anno, visto che è il migliore al mondo. Dovrà prepararsi per l'ultimo Mondiale, e quello lo farà con noi alla Juventus".



AVVERSARIE - Quali saranno le principali contendenti al titolo per la Juve: "Spalletti ha dimostrato di essere molto bravo e all'Inter sarà un valore aggiunto. Juventus e Napoli sono avanti agli altri, ma anche Inter, Milan e Roma sono tutte in corsa per fare bene".



MODULO - Allegri svela il modulo per la prossima stagione: "Daremo continuità al 4-2-3-1. Al momento numericamente siamo a posto tranne davanti".