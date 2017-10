Vigilia di Champions League per la Juventus. Massimiliano Allegri ha voluto tranquillizzare Paulo Dybala in conferenza stampa: "Dybala una volta tornato dall’Argentina non stava bene, era moribondo; per questo è rimasto fuori inizialmente. Poi Paulo l'ho preso e ci ho parlato ieri. Deve arrivare a un equilibrio con la gestione di se stesso. Ha letto dei paragoni con Messi dopo le prime giornate, ora dopo due rigori sbagliati è cambiato tutto. Fa parte del percorso di crescita di un ragazzo, che è un giocatore straordinario. Uscirà fortificato da questo e troverà un equilibrio, non deve esaltarsi a Sassuolo e non deve deprimersi se sbaglia due rigori contro Atalanta e Lazio. Fisicamente sta bene, è sereno, è carico dopo esser tornato dall’Argentina perché non ha giocato. Rigorista? Sarà ancora lui, è deciso".