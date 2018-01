Dov'è finito Gigi Buffon? Ha voluto fare chiarezza Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in conferenza stampa: "Ha preso un colpo sul polpaccio a Napoli. Ha provato a giocare in più occasioni ma poi ha sentito dolore per un risentimento, lo abbiamo lasciato tranquillo e non avrebbe avuto senso rischiarlo. Dopo la sosta sarà a disposizione". Così invece su Emre Can in bianconero: "Le qualità di Emre Can le conoscono tutti, è un giocatore giovane, che ha giocato già tante partite a livello nazionale e internazionale, fa parte di un centrocampo della Germania che è veramente straordinario, insieme a Khedira, a Kroos, a giocatori veramente straordinari, penso a quanto è forte quel centrocampo".