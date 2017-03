A meno di clamorose sorprese, se ne andrà da vincitore quanto meno di uno scudetto. E non si tratta di uno scudetto qualsiasi: per lui sarebbe il terzo in bianconero, per la Juve addirittura il sesto consecutivo, quello della leggenda (nessun club ne ha mai vinti tanti di fila in oltre cento anni di storia del campionato). Se poi gli andrà meglio, potrà fregiarsi di un’altra Coppa Italia e addirittura giocarsi la Champions fino alla fine, magari conquistando pure quella.