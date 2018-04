Max Allegri, allenatore della Juventus, urla e si infuria dopo la partita contro il Napoli in conferenza: "Ai ragazzi non si può dire niente. La Juve gioca 57 partite all'anno da anni, gli altri a dicembre sono fuori dalle Coppe, sono fuori da tutto. Noi ne giochiamo 57, non ho capito come ragionate! Arriviamo in finale di Coppa Italia da anni, in Champions siamo spesso in finale, 2 volte in finale e 2 volte fuori negli ultimi secondi... gli altri a novembre hanno finito. Mi fate perdere la pazienza".