Al termine del match vinto contro l'Inter domenica scorsa Max Allegri ha parlato in questi termini della corsa scudetto: "Napoli e Roma faranno 86/87 punti in questa stagione". La Juve, sulla carta, avrebbe quindi bisogno di arrivare tra 88 e 90 punti da qui al termine del campionato. Per raggiungere questa cifra nelle 16 giornata che restano i bianconeri hanno bisogno di 12 vittorie oppure di 11 vittorie e tre pareggi. Nel primo caso sarebbero ammesse 4 sconfitte, nel secondo solo due. Non è scaramanzia, è matematica.