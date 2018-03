"Champions? Io eviterei il Barcellona perché vorrei un anno di riposo per loro, dopo otto anni ora basta!". Così Max Allegri a Sky Sport dopo Juventus-Atalanta: "L'altra che eviterei è il Real Madrid, credo sia nettamente favorita in Champions perché dopo 3 mesi di vacanza ora stanno giocando seriamente, faccio una battuta sperando che a Madrid non se la prendano. Sta crescendo e che sarà in forma nel momento decisivo".