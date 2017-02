Al termine del match vinto dalla Juventus contro l'Inter, l'allenatore dei bianconeri, Massimiliano Allegri, ha commentato così il successo finale: "E' stata una bella partita, da livello altissimo tipo quarti di finale di Champions. Primo tempo bello per entrambe le squadre, dopo averla sbloccata abbiamo avuto le chance per chiuderla ma non ci siamo riusciti concedendo qualche ripartenza ma chiudendo bene:"



SU I MODULI - "I moduli? Il calcio è fatto di giocatori che hanno certi tipi di caratteristiche che portano a usare un sistema piuttosto che un altro. Però si parla solo di numeri e io ascolto... L'unico esterno che abbiamo di ruolo è Pjaca, a quel punto ho messo Rugani perché ci poteva aiutare di testa. I ragazzi hanno l'atteggiamento giusto, possiamo sfruttare meglio gli spazi che si creano davanti. Io ho chiesto di fare prestazioni del genere e stasera hanno fatto bene, anche se l'Inter poteva segnare come noi e c'è da farle i complimenti. La stagione è fatta di momenti, abbiamo fatto 14-15 vittorie prima di cambiare giocatori con caratteristiche diverse ma questo cambia poco".



SU MARCHISIO - "Marchisio per ora non è in grado di sostenere certe partite, fra un mese tornerà ad essere il Marchisio vero. Chi viene operato al crociato ha bisogno di un anno per tornare ad alti livelli. Nel finale di stagione tornerà in ottima condizione, è una cosa fisiologica".



CORSA SCUDETTO - "Adesso ci prendiamo questi tre punti e dovremo prendere anche quelli col Crotone, ho una rosa importante e devo saper girare gli uomini e di conseguenza cambierò sistema di gioco. La classifica? Pensiamo a vincere mercoledì, per vincere il campionato ci vorranno tanti punti visto che Napoli e Roma ne faranno più di 85".