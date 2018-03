Ancora qualche problema per Max Allegri con i vigili urbani di Torino. Il tecnico bianconero, come rivela Tuttosport, ha ricevuto di recente una doppia multa per infrazioni alla guida (nello specifico, per i vetri oscurati e per una svolta vietata a sinistra tra corso Unione Sovietica e corso Sebastopoli). Ai motociclisti del Radiomobile - rivela il quotidiano torinese - Allegri avrebbe risposto a denti stretti un "grazie arrivederci". In una precedente occasione, Allegri era stato multato per l'uso del cellulare alla guida.