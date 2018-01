Curioso passaggio di Massimiliano Allegri che in conferenza stampa commenta l’astinenza da gol di Gonzalo Higuain: "Gonzalo non ha bisogno della sveglia - ha ammesso Allegri -. All'inizio non stava bene fisicamente e aveva bisogno della sveglia. Ora si sacrifica e gioca per la squadra. Lunedì sera Izzo gli ha tolto la palla da dentro la porta e Gonzalo si è arrabbiato con lui. Gli ho detto: 'Scusa ma lui gioca col Genoa che deve fare?'. Presto tornerà a segnare", ha detto Allegri sorridendo.