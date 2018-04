"Non è facile reagire così in un momento difficile, ho visto i tifosi della Juventus fare una cosa splendida, incredibile". Massimiliano Allegri applaude a sua volta i tifosi dopo la gara col Real Madrid a proposito della standing ovation a Ronaldo: "E' stato un bellissimo gesto di sportività, sono stati molto vicini alla squadra, ora però da domani bisogna togliersi di dosso questa brutta sconfitta che fa male e pensare al campionato perchè abbiamo una stagione in corso, abbiamo due obiettivi da raggiungere, e intanto in mezzo c'è questa partita al Bernabeu dove dobbiamo fare la nostra partita e poi nel calcio non si sa mai".