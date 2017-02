“100 panchine con la Juve, in uno stadio per me speciale e risultato centrato”. I numeri e i record interessano storicamente poco a Massimiliano Allegri. Ma aver tagliato un traguardo come le 100 panchine alla Juve rimane importante, giusto celebrarlo al di là poi del fatto che a fine stagione le strade siano destinate a separarsi. Quel che conta però è tutto ciò che riusciranno a fare, Allegri e la Juve, da qui a fine stagione. Comunque vada, il triennio sulla panchina bianconera resterà la svolta dell'intera carriera da allenatore di Allegri, arrivato tra mille scetticismi e diventato grande o grandissimo proprio alla Juve segnando un ruolino di marcia da record anche in termini di media punti. Quarto e quinto scudetto consecutivo, due Coppe Italia, una Supercoppa, una finale di Champions: un bottino niente male, non c'è che dire. Ma per restare nel cuore dei tifosi bianconeri nella loro totalità non è ancora sufficiente, stranamente. E allora se la storia non basta, servirà la leggenda per riuscirci prima dell'addio.