Massimiliano Allegri, nella notte, si presenterà in conferenza stampa al fianco del neo juventino Mattia De Sciglio, terzino che è stato lanciato proprio dal tecnico toscano. I bianconeri sono pronti per la tournée negli States, dove affronterà il Barcellona, il Paris Saint-Germain e, infine, la Roma. Settimane di lavoro, per tutti: da Allegri alla squadra. Non, però, per la figlia Valentina...



RELAX AL MARE - Finita la sessione estiva degli esami universitari, Valentina Allegri si rilassa al mare, come testimonia su Instagram, dove è sempre attivissima. Sole, campo e amichevoli per papà Massimiliano, sole, mare e sabbia per Valentina...