Massimiliano Allegri ha preso malissimo la prestazione della sua Juventus contro la Spal. Troppi errori, un altro gol preso e non solo: "Spero che sia l'ultima volta che mi fanno buttare via la giacca, non ne posso più. Bisogna fare più gol possibile, ma non far rallentare la palla e avere meno supponenza. Così non riesci a lottare fino in fondo al campionato...".



Allegri si è imbestialito in panchina e rincara la dose: "Il problema non è che quello dei troppi gol presi, è che facciamo errori tecnici. Abbiamo grande qualità e dobbiamo tenere palla. Non esiste il contrario: siamo sull'altalena, non va bene far diventare una roulette ogni partita".