Il futuro di Massimiliano Allegri è in attesa di risposte definitive. L'incontro con la dirigenza a scudetto acquisito è già in programma, a quel punto si deciderà come procedere in vista del futuro; ma dalla Juventus continua a filtrare fiducia per andare avanti con l'allenatore, questa la volontà bianconera aspettando di capire gli stimoli e i programmi di Max. Non a caso, i primi contatti con altri allenatori sono già partiti per non farsi trovare impreparati. Ma da parte propria, le promesse della Juve ad Allegri qualora si andasse avanti insieme - come auspicano a Torino - non mancano.



INSIEME COSI' - La proprietà bianconera, con Marotta e Paratici a fare da braccio destro, è stata chiara con Max: c'è intenzione di rinnovare e ritoccare la squadra in maniera consistente sul mercato. I primi 40 milioni di investimento - da versare in due esercizi - sono già sborsati: la Juve per questa cifra riscatterà Douglas Costa dal Bayern Monaco, una delle priorità massime naturalmente gradita anche ad Allegri. Tutto verrà formalizzato nei prossimi giorni. Sarà poi il tempo degli investimenti a centrocampo: almeno due nuovi acquisti, possono diventare tre se partissero due centrocampisti (Marchisio, Sturaro, Khedira sulla lista dei candidati). Di certo c'è Emre Can da definire, il casting tra Cristante, Pellegrini e una possibile sorpresa continua. Non solo: le fasce di difesa saranno ristrutturate, dentro almeno due terzini (Darmian in testa) mentre Alex Sandro è in bilico, saluteranno Lichtsteiner e Asamoah. Si punterà forte su Caldara, rientrerà anche Spinazzola con Pjaca, davanti un esterno offensivo sarà la priorità. E se dovesse partire Mandzukic, non sono escluse sorprese a livello di centravanti puro come vorrebbe Allegri. Insomma, una Juve pronta a rinnovarsi anche su indicazioni del suo allenatore: se vorrà andare avanti, Max ha già il piano bianconero in mano. Ma non è ancora deciso; aspettando risposte definitive...