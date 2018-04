L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha dichiarato a Mediaset dopo la sconfitta per 3-0 contro il Real Madrid in Champions League: "Quando giochi contro questi calciatori e contro queste squadre, devi essere assistito anche dalla fortuna e sperare che gli avversari non siano in serata. Abbiamo preso il primo gol un po' passivi, poi la squadra ha fatto una buona partita per un'ora. Stasera ci è andato tutto storto, invece loro non sbagliano un colpo. Sul secondo gol c'è stato anche un malinteso tra Buffon e Chiellini. Una volta rimasti in 10 per un fallo fortuito di Dybala che è scivolato e per il resto ha fatto bene, la gara è diventata quasi impossibile. Mi dispiace per il terzo gol che potevamo evitare. Ora dobbiamo ripartire subito, da domani pensiamo al campionato e poi andremo a Madrid dove sarà durissima ma giocheremo la nostra partita. Da Cardiff siamo migliorati, abbiamo gestito meglio la gara e non posso rimproverare nulla ai ragazzi. L'avevamo preparata per segnare perché è impensabile non prendere gol dal Real Madrid".