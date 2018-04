La Juve è pronta a ripartire dopo il pesante ko con il Real Madrid, sulla strada scudetto dei bianconeri c'è il Benevento. Così Max Allegri fa il punto tra campionato e Champions.



CAMPIONATO - "Domani partita di campionato che dobbiamo assolutamente vincere. Contro una squadra che in casa sta facendo bene, giocheremo alle 15 e ci sarà il primo caldo della stagione. Mancano 8 partite di campionato, partita da vincere. Dovremo mantenere il vantaggio sul Napoli, altrimenti gli daremo più possibilità di vincere".



CHAMPIONS - "Cose che capitano, quando giochi contro una grande squadra. Abbiamo fatto bene per 60 minuti, gli obiettivi non cambiano. Dobbiamo smaltire la sconfitta"



DIVARIO CON IL REAL - "Non sono preoccupato. Lo scorso anno abbiamo dato tre gol al Barcellona, il calcio è questo specialmente quando giochi le partite di Champions. Lo scorso anno abbiamo subito di più contro il Barcellona, loro non hanno segnato e noi si. Abbiamo fatto meglio che a Cardiff. La squadra ha fatto quattro anni di alto livello europeo contro grandi squadre"



FORMAZIONE - "Stanno tutti bene a parte Barzagli e Bernardeschi, sono tutti a disposizione. Possibile che Mandzukic e Cuadrado giochino dal primo minuto. Dopo avremo altre partite, c'è bisogno di tutti".



FUTURO - "In un nuovo ciclo la mia posizione sarebbe sempre e solo quella dell'allenatore, ovviamente. Dopo Berlino abbiamo cambiato 9 titolari, ci sono 10 giocatori che vanno dal '90 al '97. Abbiamo sempre inserito giocatori giovani. L'anno prossimo la Juventus non dovrà rinnovare, dovrà fare un mercato come sempre in maniera straordinaria. Abbiamo sempre cambiato, miscelando giovani e giocatori di esperienza. Ora dobbiamo pensare a campionato, Coppa Italia e Champions, dove dovremo disputare grande partita perché siamo feriti ma non ancora morti. Il futuro è una cosa a cui non penso, perché penso al presente"



CARDIFF - "Dopo Cardiff ho pensato se avevo ancora stimoli e poi ho deciso di restare. Ora come ora non penso al futuro perché il futuro è fatto di Champions, campionato e Coppa Italia."



VITTORIE - "Se ogni anno si pensa di poter vincere campionato, Coppa Italia e Champions...e gli altri che fanno? Vincere è sempre una cosa straordinaria. Il rinnovamento c'è già stato dopo Berlino, non lo dico io ma lo dicono i fatti"



BENEVENTO - "Tra le squadre che tirano di più in porta. Dobbiamo riprendere meglio a fare la fase difensiva, dipende tutto da volontà e voglia che dobbiamo avere quando non abbiamo la palla. Domani è una partita che oltre di tecnica dovrà fare di rabbia, quella che ci portiamo da martedì sera va messa contro il Benevento altrimenti ci complichiamo la vita"



DIFESA - "Gioca Szczesny. Non giocherà Chiellini, difficilmente partirà Howedes titolare ma può essere impiegato".



DYBALA - "Al contrario di quello che è stato detto Dybala ha fatto una bella partita contro il Real. Purtroppo l'espulsione condiziona la prestazione, ma ha disputato secondo me una delle migliori partite. Credo stia crescendo, soprattutto a livello europeo".



BENTANCUR - "Se Bentancur, che è un ragazzo del '97 e ha ottime qualità con un grande futuro davanti, non avesse queste caratteristiche non avrebbe giocato a Barcellona e col Real Madrid. Mica sono matto"



HIGUAIN - "Devo valutare con chi giocare davanti ma è probabile che stia fuori. Non ho ancora deciso."