In conferenza stampa alla vigilia della sfida all'Udinese ha parlato il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. L'allenatore si è soffermato anche sulla sfida fra Napoli ed Inter



Che risultato si augura stasera tra Napoli e Inter?

"Mi auguro che finisca con un pareggio. Tutte due non possono perdere, quindi un pareggio. Comunque sia noi domani dobbiamo vincere".



Cosa toglierebbe alle due squadre? Cosa l'ha colpita delle due squadre?

"Il Napoli sta confermando quest'anno quello che ha fatto negli ultimi anni. E' una squadra che è cresciuta molto anche in Europa, basta vedere la partita di mercoledì dove ha fatto una bellissima partita e si è dimostrato che il Napoli può competere con le prime squadre d'Europa. Per quanto riguarda l'Inter, Spalletti è un grandissimo allenatore, è un valore aggiunto importante per l'Inter, hanno un'ottima solidità, perchè hanno già vinto delle partite subendo pochi gol e poi hanno giocatori importanti davanti. Ma sono due squadre che insieme alla Roma, il Milan che in questo momento è in ritardo e la Lazio che sta lottando insieme a noi per lo Scudetto, che poi ci ritroveremo in fondo. Anche se alla fine le squadre che lotteranno per il titolo rimarranno in tre".