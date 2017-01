E adesso non ci sono più scuse per Allegri. Con l’arrivo di Rincon, che ovviamente lui conosce meglio della maggiorparte dei tifosi bianconeri, il tridente non può più essere rinviato. No, è tempo che la Juve scenda in campo con tre attaccanti.

Che poi uno dei tre possa anche essere tavolta Pjanic, trequartista alle spalle di due vere punte, oppure che la base del progetto preveda una difesa a quattro, non importa. Ciò che conta è che Allegri prenda coraggio.



