Juventus a punteggio pieno, Fiorentina con la metà dei punti: eppure Massimiliano Allegri non si fida dei viola. Lo scrive l'edizione odierna de La Nazione: il tecnico bianconero vuole un cambio di mentalità da parte del gruppo, dall'altra parte invece Stefano Pioli gestisce una cooperativa del gol (otto reti segnate, tutte da marcatori diversi) e si gode la democrazia offensiva della giovane squadra in evoluzione. La sfida a distanza sarà tra Paulo Dybala, che in Italia è in forma super, e Federico Chiesa, che dovrà trovare un feeling superiore con Giovanni Simeone. La Fiorentina affronterà la gara con l'animo lieve di chi sbuca da due vittorie e ha pochissimo da perdere in casa dei campioni d’Italia.