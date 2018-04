Le ultime prestazioni di Rolando Mandragora non sono certo sfuggite agli occhi della dirigenza della Juventus, che la scorsa estate decise di cedere il centrocampista in prestito al Crotone dopo l’infortunio che lo ha tenuto ai box per tutta la passata stagione. Ieri Allegri ha parlato proprio della stagione del centrocampista ex Pescara e Genoa: “Sta facendo un buon campionato, arriviamo in fondo alla stagione e poi vedremo cosa fare”, ha dichiarato il tecnico livornese che non ha mai nascosto la propria stima nei confronti del ragazzo napoletano.