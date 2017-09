Sorprendenti indiscrezioni in arrivo sulla formazione della Juventus che affronterà la Fiorentina. Secondo Sky Sport, dopo l'ultimo allenamento, avanzano le possibilità di un ampio turnover. In porta c'è Szczesny, davanti a lui ipotesi Sturaro a destra con Rugani e Barzagli favoriti su Benatia, a sinistra invece Asamoah sorpassa Alex Sandro che avrà un turno di riposo.



In mezzo al campo, a sorpresa, riposerà Miralem Pjanic: lo annuncia Sky Sport che rivela di una coppia Bentancur-Matuidi in mediana, spazio dunque all'uruguaiano. In attacco, invece, Douglas Costa rimane in ballottaggio con Juan Cuadrado: il colombiano è in risalita, Dybala e Mandzukic saranno ancora titolari così come Gonzalo Higuain che non riposerà.