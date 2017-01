Felice per la vittoria ottenuta sul Bologna, l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato una battuta a Sky Sport, sul proprio futuro e sulla possibilità di approdare in Inghilterra: "Futuro in Inghilterra? Il mister Galeone ha fatto una battuta, il fatto è che sono andato a Londra con mia figlia e che sto studiando inglese e da li sono finito sul Sun. Ma alla Juve sto bene, se poi vogliono che me ne vada e vogliono cambiare basta che me lo dicono... (ride ndr.)".



Intervenuto a Premium Sport, Allegri, ha poi commentato la vittoria per 3-0 sul Bologna: "Triplete? Non scherziamo, pensiamo a un passo alla volta. Dovevamo vincere contro il Bologna e l’abbiamo fatto".



SULLA SUPERCOPPA - "A Doha sul campo non avevamo perso perché dopo 120 minuti abbiamo fatto 1-1. Non abbiamo fatto bene in quell’occasione ma è passata, si vede che i ragazzi volevano andare prima in vacanza e hanno giocato solo 30 minuti".



SERVE PIU' CONCRETEZZA - "In campionato dovevamo rispondere alle vittorie delle nostre avversarie e abbiamo fatto bene. Le partite dopo la sosta sono sempre difficili, riprendere il ritmo dopo la sosta non è mai facile. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo anche se l’approccio è stato feroce come avevo chiesto".



OCCHIO AL CALENDARIO - "Adesso avremo in campionato 4 gare molto difficili, sarà un mese difficile e da questi match passerà gran parte del campionato. Poi c’è la Coppa Italia contro l’Atalanta che sta facendo molto bene. Dobbiamo prepararci al meglio per questi mesi ed essere pronti".



I 4 D'ATTACCO - "Higuian scontento di uscire? E’ entrato Mandzukic che ha fatto molto bene e sono contento. Ho 4 attaccanti, compreso Pjaca che è tornato, importanti e che ci devono portare in fondo. Attraverso il loro gioco e la loro disponibilità passano le nostre vittorie e i nostri successi. In che ruolo vedo Pjaca? Può fare anche il centravanti ma siccome ne abbiamo due molti forti può fare benissimo anche il trequartista”.



SU RINCON - "Rincon può essere il nuovo Vidal? E’ un ottimo giocatore con caratteristiche completamente diverse da Vidal".



DYBALA TREQUARTISTA - "La gara di Dybala? Insieme a Pjanic ha fatto il trequartista. Veniva da un lungo infortunio, deve trovare la miglior condizione a aumenterà la lucidità nelle giocate".



SUL MERCATO - "Cosa mi aspetto dal mercato? Non mi aspetto assolutamente niente, vorrei che la sessione chiudesse domani. La rosa è completa e importante. E’ arrivato Rincon, Pjaca non l’abbiamo mai avuto e ora è rientrato, così come Dybala che in questa stagione ha giocato pochissimo".