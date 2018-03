"Per l'età che ha, per il primo anno che è in Italia, credo abbia giocato anche troppo". Così risponde Max Allegri, allenatore della Juventus, a JTV sul caso Bentancur sparito dai radar: "E soprattutto ha una grande fiducia da parte mia, dei compagni e della società. In una squadra così importante ritagliarsi spazio non è semplice, comunque è un giocatore di sicuro avvenire. La società ha fatto bene ad investirci sopra".